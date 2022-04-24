Выставка картин Серова, Васнецова, Врубеля и Нестерова откроется в Липецке

На выставке из собрания музея-заповедника «Абрамцево», которая будет проходить с 27 апреля по 20 июля в Липецке, впервые представят произведения художников Валентина Серова, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Михаила Нестерова и Константина Коровина, сообщает ТАСС.

Выставка «Абрамцево. У истоков русского стиля» будет работать в Липецком областном краеведческом музее. «На выставке из собрания музея-заповедника «Абрамцево» будет представлено 45 работ: живопись, предметы мебели, скульптура. В том числе 38 работ живописи и графики Нестерова, Серова, Поленова, Васнецова, Врубеля, Коровина, которые впервые выставят в Липецке, ранее здесь не экспонировались», – сказала главный хранитель фондов Липецкого областного краеведческого музея Дарья Нижегородова.

Будут представлены работы Врубеля «Сказка», его эскиз к спектаклю «К ночи», три скульптуры «Мизгирь», «Купава», «Лель», картина Серова «Ярилина долина», произведения Васнецова «Река Воря», «Избушка на курьих ножках», эскиз декорации «Красная горка» к спектаклю по пьесе Островского «Снегурочка» и эскизы костюмов «Снегурочка», «Купава», «Мороз», а также «Бирючи», «Призвание варягов». На выставке также можно будет увидеть картины Нестерова «Вид Абрамцево», Коровина «Пейзаж» и другие пейзажи художников.

Фото: Pixabay