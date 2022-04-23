Картина из Казахстана победила на форуме анимационных фильмов в Ташкенте

Гран-при международного форума анимационных фильмов в Ташкенте получила картина казахстанского режиссера Аниты Черных «На птичьих правах», сообщает ТАСС.

«Жюри международного форума анимационных фильмов присудило Гран-при картине «На птичьих правах» режиссера из Казахстана Аниты Черных, специального упоминания жюри удостоены работы «Девушка и облако» режиссера Шокира Холикова из Узбекистана и Sound of Silence режиссера Фархода Гаффорпура из Таджикистана», – рассказал представитель оргкомитета. По его словам, специальным призом за вклад в развитие анимации отмечен представитель Азербайджана Эльчин Хаами Ахундов.

Призом молодого жюри награжден фильм Author and the Nose режиссера Жанны Абасовой, представляющей Киргизию и Турцию, лучшим минутным (мультфильмы длительностью до одной минуты) признан мультфильм «Дело семейное» Маликахон Зайнутдиновой из Узбекистана.

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