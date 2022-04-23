Премьера балета «Послеполуденный отдых фавна» пройдет в Мариинке

23 апреля на исторической сцене Мариинского театра представят премьеру балета «Послеполуденный отдых фавна» на симфоническую прелюдию Клода Дебюсси, сообщает ТАСС.

За дирижерским пультом — народный артист России Валерий Гергиев. Над хореографией работал Максим Петров.

Мастером по костюмами стала Елана Трубецкова. Премьеру готовили артисты Александр Сергеев, Елена Андросова, Елена Баженова, Максим Изместьев, Василий Щербаков, Влада Бородулина, Анастасия Лукина, Александра Хитеева, Злата Ялинич.

Показ состоится в рамках программы Года Сергея Дягилева (1872-1929), объявленного в Мариинском театре. На исторической сцене театра также покажут постановки «Шехеразада», «Видение розы» и «Лебедь» Михаила Фокина.

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