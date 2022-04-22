«Нерадовские чтения» и цифровая выставка стартуют в Русском музее

25 апреля начнут работу экспозиция «Возвращая авторский замысел» и VIII Международная научно-практическая конференция, сообщили в пресс-службе ГРМ.





Мероприятия пройдут в Центре мультимедиа Русского музея в Санкт-Петербурге. В 9:45 состоится открытие цифровой выставки «Возвращая авторский замысел». В 10:00 начнется пленарное заседание «Нерадовских чтений», посвященное роли музеев в сохранении национального достояния.





«Возвращая авторский замысел» средствами мультимедиа расскажет о методах, приемах и технологиях реставрации музейных предметов. Экспозиция продолжает выставочный проект «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет». Посетители увидят произведения до и после реставрации. С 25 по 29 апреля выставка работает для участников «Нерадовских чтений». С 4 по 27 мая – для всех посетителей.





С 25 по 29 апреля пройдет Международная научно-практическая конференция «Нерадовские чтения: хранение, исследование, реставрация музейных предметов и коллекций. История, современное состояние и перспективы развития». Мероприятие названо в честь музейного деятеля и художника Петра Нерадовского (1875–1962), работавшего в Русском музее.





Трансляцию всех дней конференции можно увидеть в прямом эфире на Медиапортале Rutube-канале Русского музея.





Фото: Реставрация картины В.А. Котарбинского «Оргия», предоставлено пресс-службой ГРМ