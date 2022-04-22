Музыкальный образовательный форум AguTeens состоится в июле

22.04.2022
С 1 по 11 июля на курорте Красная Поляна пройдет III Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина для детей и подростков, сообщила пресс-служба проекта.
«Форум — это возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными редакторами страны и международными партнерами», — отметили организаторы.
В программу AguTeens Music Forum включены шесть образовательных треков: вокальный, инструментальный, актерский, танцевальный, тележурналистика и трек для сопровождающих.
В каждом направлении выступят звездные педагоги — музыканты, актеры, хореографы и другие артисты. Они поделятся опытом и экспертными знаниями в сфере вокала, музыки, танцев, фэшн-индустрии, актерского мастерства и продвижения личного бренда артиста.
Также участников форума ждут вокальный конкурс, танцевальный баттл, масштабный гала-концерт, на котором выступят дети и подростки вместе со звездами отечественной эстрады.
Фото: Рixabay