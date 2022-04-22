В Москве состоялась презентация книги «Волшебство китайской бумажной вырезки»

В Москве в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню китайского языка, прошла презентация книг «Волшебство китайской бумажной вырезки» и «Мудрость китайских иероглифов», пишет РИА Новости.

День китайского языка был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков ООН.





Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выступил с видеообращением, отметив, что изучение и распространение китайского и русского языков в Китае и России имеет большое значение для содействия здоровому и стабильному развитию отношений между двумя странами, углубления и развития дружбы между двумя народами.





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