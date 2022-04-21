Воронежский театр кукол «Шут» представит уличный спектакль-эксперимент

Показ постановки «Как Петр I флот строил» запланирован на 27 мая, сообщается на сайте театра.





Спектакль в жанре скоморошины стал экспериментом для «Шута». Его действие разворачивается в вечернее время на заднем дворе. В проекте задействована вся труппа, а над сценографией и куклами работают сразу три художника, рассказали в воронежском театре.





Спектакль перенесет зрителей в петровскую эпоху, во времена строительства первого корабля российского флота «Гото Предестинация» и его спуска на воду. Погружение в историю дополнит световое шоу и анимация.





Режиссером-постановщиком выступил Михаил Каданин. Художники — Елена Белых, заслуженные художники РФ Елена Луценко и Александр Ечеин. Художник по свету — Лариса Новикова.





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