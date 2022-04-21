В Уфе открылась выставка художественных фотографий «Гималаи. Тибет»

21.04.2022
В выставочном зале «Возрождение» представили почти сотню снимков, сделанных во время экспедиций в Гималаи, сообщили в минкультуры Башкортостана.
В экспозицию вошли 96 фотографий, созданных за 12 лет в экспедициях по Гималаям и Тибетскому нагорью. Посетители могут познакомиться с уникальным, труднодоступным и малоизвестным регионом планеты, который представлен глазами художников-альпинистов.
«Несколько фотокадров гор — это целый месяц восхождения. А удивительные фотоснимки, открывающие торжественную красоту горных вершин, — результат невероятно трудных и опасных многодневных переходов», — отмечается в описании проекта.
«Гималаи. Тибет» — научно-творческий проект Центра духовной культуры (Самара). Глава общественной организации Юрий Родичев — автор большинство фотографий, оператор и руководитель более 20 экспедиций в Центральные Гималаи.
Фото: pixabay