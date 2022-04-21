Вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Ролик по спин-оффу «Истории игрушек» опубликовали на ютьюб-канале анимационной студии Pixar.





Полнометражный анимационный фильм расскажет историю космического рейнджера Базза Лайтера, который стал прообразом куклы в «Истории игрушек».

Главного героя озвучил исполнитель роли Капитана Америки в киновселенной Marvel Крис Эванс. Другие персонажи говорят голосами Тайки Вайтити, Кеке Палмер, Джецмса Бролина и других артистов.





Премьера «Базза Лайтера» в мире назначена на 17 июля 2022 года.





Фото: кадр из трейлера мультфильма «Базз Лайтер»