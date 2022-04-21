Ольга Любимова встретилась с создателями триллера «Подельники»

21.04.2022
Министр культуры РФ провела встречу с режиссером фильма Евгением Григорьевым и продюсерами Ольгой Ерофеевой-Муравьевой и Георгием Шабановым, сообщили в Минкультуры России.
Участники обсудили развитие дебютного и авторского кино, поддержку кинопроизводства и создание комфортных условий для киносъемочной деятельности на всей территории страны, а также развитие региональной кинематографии.
Евгений Григорьев рассказал Ольге Любимовой о полнометражном дебюте — фильме «Подельники», который создан при поддержке Минкульта.
Сюжет кинокартины основан на реальных событиях. Действие разворачивается вокруг 10-летнего Ильи, отца которого убивают. Мальчик начинает охоту на убийцу, который остается безнаказанным.
Драматический триллер с Ярославом Могильниковым, Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Елизаветой Янковской вышел в российский прокат 14 апреля.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ