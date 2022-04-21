В российский прокат выходит комедия «Оторви и выбрось»

Черная комедия «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова с Анной Михалковой и Викторией Коротковой в главных ролях выходит на больших экранах в России. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика «Про:взгляд».

«Это кино, которое позволяет неприятные, травмирующие обстоятельства из собственной жизни и собственного опыта пережить с юмором, иронией, позволяет взглянуть на них по-другому и вылечиться таким образом, закрыть все гештальты, но сделать это легко и иронично. У каждого из нас есть токсичные родственники, от которых мы переполняемся гневом, у каждого есть сложные истории из детства, связанные с семьей. Это знакомые истории, и они всегда самые болезненные, потому что это твой близкий круг. А этот фильм, на мой взгляд, может помочь к каким-то вещам относиться проще и веселее», — процитировали Соколова в пресс-службе.





Сюжет картины был вдохновлен реальной историей из жизни актрисы Виктории Коротковой. Роли в фильме также исполнили Анна Михалкова, сыгравшая маму главной героини, Александр Яценко, Виталий Хаев.





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