Стартовал проект «Полёт в Нетландию» для детей в трудной жизненной ситуации

Познавательный проект в Театре кукол имени С.В. Образцова включает цикл мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Автор «Питера Пэна» Джеймс Барри передал все права и доходы от переизданий, пересказов, театральных и кинопостановок своей повести детской больнице в Лондоне. В Театре кукол имени С.В. Образцова, где готовится к премьере спектакль «Питер Пэн и Венди», решили продолжить традицию помощи и поддержки детям, организовав цикл познавательных встреч для зрителей под названием «Полет в Нетландию».





Первая встреча в рамках проекта «Полёт в Нетландию», приуроченного к премьере спектакля «Питер Пэн и Венди», намеченной на июнь, пошла 20 апреля. В этот день постановку «Али-Баба и сорок разбойников» посмотрели дети из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Реутовский». После показа они встретились и пообщались с артистами и создателями спектакля.





Также в участников «Полёта в Нетландию» ждут экскурсии по крупнейшему в мире театру кукол и мастер-классы в мастерских театра.





Авторы проекта уверены, что встречи, которые позволят увидеть рабочие будни театра, дадут детям возможность активизировать собственный творческий потенциал и почувствовать радость общения на принципах дружбы и доверия.





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