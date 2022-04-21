Открылась выставка к 100-летию Службы реставрации Русского музея

21 апреля в Корпусе Бенуа в Петербурге начала работу экспозиция «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Впервые посетители познакомятся с трудом музейных реставраторов, с задачами и результатами работы Службы реставрации музейных ценностей. На выставке представлены 330 экспонатов — произведения живописи и графики, иконы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, скульптура.





Среди экспонатов — иконы XIV–XV веков, «Смолянки» Д. Левицкого, полотна З. Серебряковой, И. Айвазовского, Л. Бакста, К. Петрова-Водкина и др. Кроме того, посетители увидят предметы мебели и утвари, элементы убранства храмов, украшения.





С открытием выставки и юбилеем Службы реставрации Русский музей поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова: «К 100-летнему юбилею реставрационных мастерских Русского музея подготовлена уникальная экспозиция. Она рассказывает о кропотливой работе музейных реставраторов, о сбережении нашего культурного наследия. Сегодня сотрудники Службы реставрации музейных ценностей продолжают эти традиции. Талантливые мастера неустанно трудятся над восстановлением шедевров искусства. Хочу от всей души поблагодарить вас за преданность избранному делу и столь трепетное отношение к отечественной культуре».





По словам генерального директора ГРМ Владимира Гусева, в экспозиции представлены «самые яркие вещи за весь период деятельности реставрационной службы музея».





«Мы показываем ту часть повседневной и достаточно напряженной работы, которая скрыта от глаз постоянных посетителей. Но это очень важная часть деятельности музея, которая определяет его главное предназначение — хранить подлинность истории», — отметил генеральный директор ГРМ Владимир Гусев.





Служба реставрации считает годом основания 1922-й, когда усилиями Петра Нерадовского, Николая Околовича и Николая Сычева была создана первая самостоятельная реставрационная мастерская. В настоящее время Служба реставрации состоит из 13 отделов, специализирующихся на разных техниках и направлениях искусства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ