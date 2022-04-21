Джонни Депп отказался вернуться к роли Джека Воробья за 300 млн долларов

Американский актер сообщил об отказе вновь сняться в «Пиратах Карибского моря» во время судебного заседания, которое транслировал канал Court TV.





Джонни Депп признал, что не хочет возвращаться во франшизу, в которой сыграл одну из своих самых ярких ролей — капитана Джека Воробья. Об этом актер заявил на перекрестном допросе в суде, где рассматривался его иск о диффамации против бывшей супруги Эмбер Хёрд.





Депп требует от Хёрд 50 млн долларов. По его мнению, статья экс-супруги в Washington Post 2018 года разрушила его репутацию и карьеру, хотя в ней не названо его имя. Одной из потерь актер назвал участие в шестой части «Пиратов Карибского моря».





При этом Депп подтвердил, что ни за что не вернется к сотрудничеству с Disney в «Пиратах».





«Если Disney придет к вам с 300 млн долларов и миллионом альпак, ничто на свете не заставит вас вернуться и работать со студией над фильмом "Пираты Карибского моря", верно?» — спросил Бен Роттенборн, адвокат Эмбер Хёрд.





«Это правда, мистер Роттенборн», — ответил Депп.





Адвокат провел перекрестный допрос, пытаясь установить то, что Disney отказалась от дальнейшего участия Деппа в «Пиратах» до публикации статьи Хёрд. Он сослался на отчет Daily Mail за 2018 год, в котором говорилось, что франшиза может развиваться без Деппа, уточняет ComicBook.





Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»