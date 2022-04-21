Документальный фильм «Исход» дебютирует в онлайн-кинотеатрах весной

Кинокартина расскажет о массовой эвакуации соотечественников, произошедшей в годы Гражданской войны в России, сообщили создатели.





8 мая на стримингах состоится премьера фильма «Исход», повествующего об одной из самых трагических страниц отечественной истории. Русский исход — под таким названием в отечественную историю вошла вынужденная массовая эмиграция соотечественников из Крыма в ноябре 1920 года. Приказ об эвакуации мирных жителей и военных-белогвардейцев отдал главнокомандующий русской армией Петр Врангель.





Фильм создан по материалам выставки Благотворительного фонда актеров и Центрального музея современной истории России «То, что я должен сказать», посвященной 100-летию Гражданской войны и Русского исхода из Крыма.





События столетней давности показаны в фильме глазами белого и красного офицеров в исполнении Дмитрия Белоцерковского и Максима Линникова. Закадровый текст читает Сергей Чонишвили.





Создатели проекта серьезно подошли к вопросу исторической достоверности. «Готовясь к съемкам в фильме "Исход", я читал реальные письма, изучал архивные материалы», — отметил Дмитрий Белоцерковский.





Режиссером-постановщиком кинокартины выступил Андрей Грачев. Сценарий написала Елена Миляева. Продюсированием занималась Мария Панкратова. Композиторы — Сергей Киселев, Никита Миронов. Оператор — Денис Негривецкий.





Фото: Мария Панкратова