Премьеру сиквела «Человека-паука: Через вселенные» отложили

Кинокомпания Sony перенесла дату выхода первой части продолжения мультфильма на 2023 год, сообщил Deadline.





По информации портала, первая часть сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года.





Ранее ее дебют в кинотеатрах был запланирован на 7 октября 2022 года. Выход второй части назначили на 29 марта 2024-го.





В грядущем анимационном фильме покажут повзрослевшего Майлза Моралеса, к которому приходит Гвен Стейси и приглашает в свой мир. Он отправляется в другую Вселенную, где встречается с Человеком-пауком-2099.





Также сообщается, что Sony сдвинула релиз «Мадам Паутины» с Синди Суини и Дакотой Джонсон на 7 июля 2023 года.





Фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»