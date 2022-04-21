Документы из личного дела Станислава Ростоцкого впервые покажут к 100-летию режиссера

Киностудия имени Горького готовит выставку к юбилею режиссера фильмов «На семи ветрах» и «...А зори здесь тихие», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





21 апреля исполняется 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера, сценариста, педагога и публициста, народного артиста СССР Станислава Ростоцкого, проработавшего на Киностудии им. М. Горького 39 лет.





Студия запускает серию юбилейных мероприятий, главным из которых станет выставка. В ее преддверии Киностудия им. М. Горького при согласии родственников впервые публикует часть кадровых документов из личного дела режиссера.





«Особую гордость золотой коллекции киностудии составляют неизменно востребованные и любимые зрителями фильмы Станислава Ростоцкого. К юбилею мастера в мае мы проведем ряд показов на большом экране совместно с проектом КАРО.Арт и Москино. А в конце лета — начале осени при поддержке Минкультуры России на киностудии откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Ростоцкого, истории создания его фильмов "Дело было в Пенькове", "Доживем до понедельника", "Белый Бим Черное ухо", "...А зори здесь тихие". В экспозицию войдут ключевые фрагменты картин, воспоминания о режиссере, киноафиши, исторические костюмы и знаковые предметы эпохи, а также фотографии и уникальные кадровые документы из архива киностудии», — рассказала гендиректор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.





Известность Ростоцкому принесла мелодрама «Дело было в Пенькове» (1957), сделавшая звездой Вячеслава Тихонова. Одним из лучших фильмов режиссера критики считают военную драму с Ларисой Лужиной и Вячеславом Тихоновым «На семи ветрах» (1962), которая в этом году отмечает 60-летие.





Ростоцкий стал единственным советским кинорежиссером, дважды номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за фильмы «...А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо». Первую ленту режиссер посвятил фронтовой сестре Анне Чугуновой, которая вынесла его с поля боя.





Фото предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького