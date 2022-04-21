Владимир Аристархов: в России должна быть единая культурно-образовательная политика

Ленский клуб обсудил с директором Института Наследия, какие изменения может ждать российская система образования в условиях текущей геополитической ситуации, сообщила пресс-служба экспертно-аналитического центра.





По мнению главы одного из разработчиков «Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Владимира Аристархова, подход к формированию мировоззрения, при котором задачи воспитания и образования регламентируются отдельными документами, трудно назвать перспективным. Целесообразным является переход к проведению единой культурно-образовательной политики, которая согласованно реализовывалась бы в этих сферах, в области межнациональных и межрелигиозных отношений, информационного пространства и т.д.





«Важнее всего понять, что образование без воспитания не только бесполезно, но и чревато негативными последствиями для общества, учитывая непрекращающееся информационно-психологическое воздействие извне», — сказал он.





Одним из важнейших шагов к формированию единой культурно-образовательной политики станет утверждение проекта Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей, который находится на стадии доработки. По мнению эксперта, события, связанные со специальной военной операцией на территории Украины, подтвердили актуальность разработки документа.





В этой связи уместно поднять вопрос и о пересмотре функционирования механизмов отечественного образования в рамках Болонской системы. Аристархов отметил, что сейчас проблема не только в отходе от традиций классического российского образования, обеспечивавшего выпускникам системное видение мира, но и в отсутствии сильного воспитательного элемента в ней.





«Воспитательный компонент учебных программ по литературе, истории, обществознанию и другим предметам просто не работает, если конкретному ученику нет необходимости сдавать ЕГЭ по этим предметам. Следует признать, что по результатам введения ЕГЭ недостатки прежней системы образования оказались сильно преувеличенными, в то время как нынешняя система обладает системными пороками, не позволяющими в полной мере обеспечивать задачи полноценного образования и воспитания», — резюмировал он.





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