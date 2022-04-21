Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых отметила первый день рождения

За год с открытия было проведено более 100 концертов, которые посетили более 2 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Музея военной формы.





20 апреля 2022 года исполнился год с открытия Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых в Москве. С 2019 года в ней располагается Музей военной формы.





За год в Музыкальной гостиной и Колонном зале провели более 100 концертов с участием именитых артистов, к творчеству которых прикоснулись более 2 тысяч посетителей. Не раз в центре концертных программ оказывались и редкие музыкальные инструменты: барочный гобой, теорб, фагот, виола пардессю и др.





Музыкальная история усадьбы Васильчиковых берет начало в XIX веке, когда Никитская улица в Москве считалась улицей аристократов. Васильчиковы проводили литературные и музыкальные вечера, которые посещали Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, И.К. Айвазовский, С.М. Соловьев, В.А. Соллогуб и др.





Актуальная афиша представлена на сайте музея . Концерты можно посетить по Пушкинской карте.





Фото: пресс-служба Музея военной формы