Вышел альбом-посвящение Янке Дягилевой на бакском языке

Группа Egun beltzak из Страны басков (Испания) опубликовала трибьют-сборник с песнями новосибирской рок-певицы на Bandcamp.com.





A Bask Tribute to Yanka Dyagileva включает 14 песен в переводе на редкий язык. В альбом вошли треки «Выше ноги от земли», «Особый резон», «От большого ума», «Мы по колено» и др.





Один из музыкантов группы Айтор Перес познакомился с песнями Янки Дягилевой в 1990-е годы в некачественных интерпретациях других исполнителей. Некоторые из них тронули его, хотя он не понимал слов. Перес решил выучить русский язык, чтобы читать ее стихи «без посредников» и погружаться в культуру через язык. Однако ему пришлось признать, что поэзия Янки Дягилевой сложна — она требует понимания сибирской культуры и советских реалий, говорится в описании проекта.





Переводом и анализом текстов для трибьюта занимались Петр Бакарджиев и Невяна Сярова при участии Айтора Переса. Он же отвечал за аранжировки. Вокал — Энериц Фурьяк. Альбом записан в Лондоне. Работа над ним продолжалась с 2015 по 2022 год.





Песню Adimen Handiaz («От большого ума») можно услышать на YouTube-канале председателя Тюменского рок-клуба Гузель Немировой, пишет НГС





Бакский язык не входит ни в одну известную на сегодня языковую семью. При этом на нем говорят около 800 тысяч человек, большинство из которых проживают на севере Испании и в соседних регионах Франции.





Фото: Олег Зотов — http://yanka.lenin.ru/foto/zotov.htm, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=5910107