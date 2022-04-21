Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» вошел в шорт-лист фестиваля «Герой»

Мультфильм воронежской студии Wizart Animation претендует на победу в номинации «Полнометражный анимационный фильм», сообщили авторы во «Вконтакте».





«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» стал одним из мультфильмов, вошедших в короткий список конкурсной программы II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», который пройдет с 19 по 23 мая в Красноярском крае.





В основной программе смотра — проекты из 25 стран, в том числе Австралии, ФРГ, Беларуси, Индии, Мексики, КНР и др. Конкурсное жюри в этом году возглавит режиссер, продюсер и писатель Владимир Алеников, создавший дилогию о Петрове и Васечкине.





Программа фестиваля включает дискуссии, творческие встречи и ворк-шопы с участием профессионалов кино- и анимационной индустрии.





Фото: кадр из мультфильма «Ганзель, Гретель и Академия Магии»