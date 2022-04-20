Платоновфест в Воронеже перенесли на неопределенный срок

XII Платоновский фестиваль искусств не состоится в июне 2022 года, сообщает «Время Воронежа» со ссылкой на областное правительство.





Решение о переносе мероприятия согласовал попечительский совет Платоновфеста. Причины принятого решения не названы. О новых датах проведения фестиваля пока не объявлено.





Кроме того, планируют изменить формат работы дирекции Платоновского фестиваля — она будет отвечать за проведение и других массовых культурных мероприятий в регионе, которые определят позже. Художественного руководителя фестиваля будут выбирать на конкурсной основе, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.





Ранее в СМИ сообщалось, что XII Платоновский фестиваль искусств могут перенести на осень 2022 года или на 2023 год. Причиной называлась слабая программа, из которой выбыли некоторые участники на фоне событий на территории Украины. При этом 19 апреля дирекция фестиваля заявила, что программа сформирована и насыщена громкими проектами этого и прошлого сезонов, а о планах переноса ей ничего не известно. В марте должность худрука Платоновфеста покинул его основатель Михаил Бычков.





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