Топор из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика уйдет с молотка

18.04.2022
Инструмент, «снявшийся» в культовом фильме по одноименному роману Стивена Кинга, выставили на продажу, сообщает TMZ.
Топор из «Сияния» предполагают продать не менее чем за 100 тысяч долларов на торгах Gotta Have Rock and Roll, которые стартуют 20 апреля.
В аукционном доме отметили, что реквизит из фильма ужасов находится в хорошем состоянии.
Речь идет о топоре, с которым главный герой фильма «Сияние» — писатель и смотритель отеля Джек (Джек Николсон) в припадке гонится за женой Вэнди (Шелли Дюваль) и сыном Дэнни (Дэнни Ллойд).
Фильм по книге американского писателя Стивена Кинга вышел в 1980 году. Автор не оценил экранизацию, однако она часто фигурирует в списках самых значимых фильмов жанра. Стэнли Кубрик выступил режиссером, сценаристом и продюсером кинокартины.
Фото: кадр из фильма «Сияние»