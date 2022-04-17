Выставка работ художника-ювелира Михаила Смаглюка открылась в Краснодаре

В музее имени Фелицына начала работу экспозиция художника-ювелира Михаила Смаглюка «А ЧТО КАК», сообщают «Краснодарские Известия».

Посетители смогут увидеть творчество художника за 30 лет и проследить как менялся стиль его работ. Самым знаковым произведением художника считаются ювелирные яйца, внутри которых расположены соборы святого Благоверного Князя Александра Невского и памятник Екатерине II.

«Выражение, что мастер должен быть узнаваем, — для меня это скучно. Я не повторяюсь даже в приемах, разрабатываю новые подходы. Раньше было в основе ремесло, я развивал его, доводил до искусства, а когда понял, что такое искусство, я задал вопрос «что»», — рассказал Михаил Смаглюк.

Экспозицию можно будет посетить до 8 сентября. Михаил Смаглюк — заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат премии в области «Науки, образования и культуры», который уже 40 лет работает художником-реставратором в музее Фелицына.

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края