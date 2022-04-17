Украинский композитор Владимир Птушкин умер в 73 года

14 апреля на 74-м году жизни в Харькове скончался советский, украинский композитор, пианист, педагог, профессор Владимир Михайлович Птушкин, сообщает «Российская газета».

О смерти народного артиста Украины стало известно из сообщений в социальных сетях.

Владимир Птушкин родился 29 января 1949 года в Луганске. Окончил Харьковский институт искусств, в 1972-м – фортепианный факультет, а затем, в 1973-м, – композиторский.

С 1972 года стал работать заведующим музыкальной частью Харьковского драматического театра имени Пушкина. Создал множество произведения для детей: «Дива дивные»(по сказке Пушкина, 1986 год), детские мюзиклы «Солдат и Настенька», «Ну-ка, Гулливер», «Приключения Бартеши», «Деревянный король».

Также прославился Птушкин и своими «взрослыми» музыкальными произведениями для театральных постановок: спектакль по пьесе Островского «Последняя жертва», «Макбет» Шекспира, «Последнее лето» Симонова и десятки других. Ставили их в театрах Москвы, Тбилиси, Чернигова, Ужгорода.

Владимир Птушкин – автор сочинений для симфонического оркестра, кантат, сонетов, вокальных циклов, песен «В наших сердцах мы закаляем сталь», «Серебряная лодка», «Под музыку ветра».

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