Премьера балета «Золушка» прошла в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошел премьерный показ балета «Золушка», сообщает ТАСС.

Балет был представлен Ростовским государственным музыкальным театром. Постановкой балета занимался главный хореограф-постановщик театра Иван Кузнецов.

«Работа Ивана Леонидовича [Кузнецова] — абсолютно авторская. То, как он работал, как ребята работали, <...> эта работа досталась очень непросто. Ребята делали и переделывали. Абсолютно авторская версия», — рассказал художественный руководитель постановки Вячеслав Кущёв.

Ранее сообщалось о том, что Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представит премьеру спектакля «Бесчестье» по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее.

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