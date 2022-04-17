Финал конкурса «Проза и поэзия» пройдет в Москве

Произведения классиков русской литературы прозвучат в исполнении чтецов из Колумбии, Парагвая, Китая, Эстонии, Сирии, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России на гала-концерте III Международного молодежного фестиваля «Проза и поэзия» в Москве, сообщает ТАСС.

«Уже три года «Проза и поэзия» направляет силы на популяризацию отечественной литературы и прославление имен гениев, без которых немыслима наша словесность: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Федор Достоевский, Михаил Булгаков – их произведения актуальны во все времена», – говорится в сообщении организаторов фестиваля. По словам учредителя и председателя жюри конкурса, актрисы Натальи Бочкаревой, некоторые участники представят и собственные произведения.

Участники конкурса будут соревноваться в четырех номинациях: «Проза», «Поэзия», «Авторское произведение» и «Иностранный русский язык». В последней представлены участники, для которых русский язык не является родным.

Отборочный этап был проведен заочно, в результате чего жюри определило финалистов, которые выступят на торжественном гала-концерте. В состав жюри вошли актеры театра и кино - Борис Щербаков, Александр Носик, Валерий Яременко, Михаил Полицеймако, Юлия Рутберг, Яна Поплавская и другие.

Перед проектом стоит цель выявить и поддержать творчески одаренных детей и молодежь, в том числе из малоимущих, многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, отметили организаторы. «Мы взаимодействуем с различными фондами. Кроме того, в прошлом году одного из конкурсантов пригласили играть в театре, – рассказали они. – Талантливые дети также могут получить бесплатное обучение в школе-студии Натальи Бочкаревой».

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