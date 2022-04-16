Выставка работ художников-иллюстраторов открылась в Хабаровске

Работы хабаровских художников-иллюстраторов представили на выставке «Нарисованное слово», которая открылась 15 апреля в музее имени Гродекова. сообщает портал «Губерния».

Экспозиция создана Хабаровским книжным издательством, которое в течение многих лет привлекало к работе талантливых мастеров – теперь их произведения собрали в одной экспозиции

«Яркие фантастические рисунки к детским сказкам Эльвиры Кириченко, сдержанная книжная графика Николая Холодка, иллюстративные шедевры Дмитрия Нагишкина, тщательная прорисовка образов Василия Зуенко, разножанровые графические сюжеты Сергея Чешкина, сказочные герои Александра Лепетухина и многие другие образцы лучших работ художников-иллюстраторов нашего города будут представлены на вернисаже», – сказано в сообщении музея.

Так, мастер Николай Холодок создал иллюстрации к сотне дальневосточных книг. Он один из немногих хабаровских иллюстраторов, кто до сих пор не выпустил из рук острую иглу гравировщика. Сейчас художник экспериментирует с техникой глубокой печати «офорт».

Выставка «Нарисованное слово» продлится до 24 июля.

Фото: кадр из репортажа