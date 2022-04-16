В Сириусе проведут конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

16.04.2022
В сообщении пресс-службы Образовательного фонда «Талант и успех» говорится, что в нынешнем смотре примут участие 16 финалистов. Им предстоит побороться в номинации «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты».
В финале будут объявлены победители и обладатель Гран-при конкурса. Лауреатов конкурса наградят профессиональными призами — музыкальными инструментами и аксессуарами.
В ходе конкурса также пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных школ и профессиональных музыкальных учебных заведений России.
Фото: Pixabay