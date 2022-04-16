Актер курского ТЮЗа Олег Гелюх умер в 49 лет

На 50-м году жизни скончался актер курского ТЮЗа Олег Гелюх, говорится в сообщении на официальной странице ТЮЗ «Ровесник» в «ВКонтакте».

В сообщении руководитель театра Игорь Селиванов рассказал, что на 50-м году жизни скончался актер Олег Гелюх.

Отмечается, что его называли «актёром-универсалом» за одинаково гармоничную игру как в комедийных, так и в драматических ролях. За 40 лет своей работы на сцене театра Олегом Гелюхом было сыграно более 45 разноплановых ролей и 870 спектаклей.

С 2003 года Олег Гелюх начал пробовать себя в режиссуре. На сцене ТЮЗа вышла его постановка по сказке Георгия Полонского «Никто не поверит». Также актер был руководителем детской театральной студии.

Фото: страница ТЮЗ «Ровесник» в «ВКонтакте».