Молодежный казачий культурный центр откроется на Северном Кавказе

16.04.2022
«Наш проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Мы получили грант на сумму более 8 млн рублей. Мы планируем создать межрегиональный молодежный казачий культурный центр в четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа до 2024 года», – рассказали в Терском войсковом казачьем обществе, которое выступает организатором проекта.
Центры появятся в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. Они будут служить для организации работы казачьей молодежи в возрасте 10-17 лет по направлениям традиционного казачьего воинского искусства, в области изучения казачьей истории и культуры, освоения традиционного декоративно-прикладного творчества.
Организаторы проекта считают, что работа центров будет способствовать поднятию престижа образа жизни казака, сохранению преемственности традиций поколений, передаче традиционных и современных форм самовыражения казачьей идентичности, популяризации казачьей истории и культуры среди целевой аудитории проекта – молодых казаков и казачек в возрасте 10-17 лет.
Фото: Pixabay