Молодежный казачий культурный центр откроется на Северном Кавказе

Межрегиональный молодежный казачий культурный центр создадут на Северном Кавказе до 2024 года благодаря президентскому гранту, сообщает ТАСС.

«Наш проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Мы получили грант на сумму более 8 млн рублей. Мы планируем создать межрегиональный молодежный казачий культурный центр в четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа до 2024 года», – рассказали в Терском войсковом казачьем обществе, которое выступает организатором проекта.

Центры появятся в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. Они будут служить для организации работы казачьей молодежи в возрасте 10-17 лет по направлениям традиционного казачьего воинского искусства, в области изучения казачьей истории и культуры, освоения традиционного декоративно-прикладного творчества.

Организаторы проекта считают, что работа центров будет способствовать поднятию престижа образа жизни казака, сохранению преемственности традиций поколений, передаче традиционных и современных форм самовыражения казачьей идентичности, популяризации казачьей истории и культуры среди целевой аудитории проекта – молодых казаков и казачек в возрасте 10-17 лет.

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