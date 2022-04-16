В Сети опубликован тизер второго сезона «Хитростей»

На YouTube-канале HBO Max вышел тизер второго сезона комедийного сериала «Хитрости».

В главной роли – Джин Смарт. Кроме того, в сериале играют Карл Клемонс-Хопкинс, Кристофер Макдональд, Кейтлин Олсон, Пол В. Даунс, Джейн Адамс, Поппи Лью, Роуз Абду, Марк Инделикато, Луенелл, Мэг Сталтер, Лори Меткалф, Анджела Э. Гиббс, Джонни Сибилли, Джо Манде, Лоренца Иззо, Элли Маки, Марта Келли, Минг-На Вен, Сьюзи Эссман и другие.

Первый сезон «Хитростей» вышел в 2021 году. Сюжет шоу рассказывает о Деборе Вэнс, знаменитой стендап актрисе из Лас-Вегаса, которой необходимы новые шутки, чтобы не потерять работу. Она объединяется с Авой — молодой комедийной писательницей, которая не может найти работу из-за бестактного твита.

Проект удостоен премий «Золотой глобус», «Эмми», а также премии Гильдии режиссеров, сценаристов, продюсеров и критиков Америки. Второй сезон стартует 12 мая.

Фото: кадр из сериала