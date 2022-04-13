Появился финальный трейлер российского триллера «Казнь»

13.04.2022
Кинокомпания «Вольга» опубликовала ролик по дебютному полнометражному фильму Ладо Кватании на своей странице во «ВКонтакте».
Фильм повествует о расследовании серии убийств, которое длилось десять лет и было закрыто. Неожиданно в деле появляется выжившая жертва. Следователь Исса Давыдов возобновляет расследование, чтобы исправить свою ошибку.
Сценарий написали Ольга Городецкая и Ладо Кватания. Исполнительным продюсером выступила Наталья Фролова. В фильме снялись Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и другие актеры. Каст дополнили певица Манижа, рэпер Хаски, режиссер и музыкант Илья Найшуллер.
Триллер «Казнь» выйдет в прокат в России 21 апреля.
Фото: кадр из трейлера фильма «Казнь»