Российские киносети направили в Минкультуры предложения по поддержке кинопоказа

12.04.2022
Владельцы российских кинотеатров и киносетей направили в Минкультуры свои предложения по мерам поддержки кинопоказа в стране.
Весной зрителей ожидает не менее шести отечественных премьер, среди которых исторические драмы, комедии и анимация, а также возвращение классики на большие экраны.
«В Минкультуры России поступило обращение от владельцев кинотеатров и киносетей с предложениями мер поддержки кинопоказа. Эти меры прорабатываются совместно с правительством РФ и представителями киноиндустрии», — рассказали в ведомстве.
Фото: Pixabay