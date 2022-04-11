Мария Федоровна вернулась в ГМЗ «Гатчина» из гран-тура

Фото: пресс-служба ГМЗ «Гатчина»

В музей-заповедник «Гатчина» привезли мраморный бюст императрицы Марии Федоровны работы ирландского скульптора Кристофера Хеветсона 1784 года. Он экспонировался на выставке в Италии, посвященной традиции образовательных путешествий — гран-туров, которые совершали европейские аристократы XVIII века.11 апреля экспонаты из Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», вернувшиеся из Европы, доставили в главный комплекс Эрмитажа на распаковку. После этого работы повезли в остальные учреждения.Экспонаты из российских музеев, выставлявшиеся в Италии, задержали на границе Финляндии и РФ как санкционный груз. Финская сторона запросила разъяснение Еврокомиссии, которая заявила, что произведения искусства не попадают в список ограничений. В минувшие выходные ценный груз ввезли на российскую территорию.Скульптурный портрет заказали великий князь Павел Петрович (сын Екатерины II) и его супруга великая княгиня Мария Фёдоровна во время путешествия по Италии. По указу их сына Николая I бюст установили в Гатчинском дворце. Во время войны скульптуру весом более 56 кг прятали в подвале.