Актер из фильма «В джазе только девушки» Нехемия Персофф умер в 102 года

На 103-м году жизни скончался американский актер Нехемия Персофф, снимавшийся в фильме «В джазе только девушки», сообщает Deadline

В сообщении говорится, что артист провел свои последние дни в реабилитационном центре.

Нехемия Персофф родился 2 августа 1919 года в Иерусалиме. Его актерская карьера началась в 1948 году.

Первым знаковым появлением Персоффа на большом экране стала роль босса мафии по кличке Маленький Бонапарт в комедийном фильме 1959 года «В джазе только девушки». Зрители также запомнили его роли в таких телепроектах, как «Альфред Хичкок представляет», «Сумеречная зона», «Закон и порядок», «Коломбо», и многих других.

За свою карьеру Персофф успел поучаствовать в создании около 200 кинолент, сериалов и театральных постановок. В 1999 году артист перестал сниматься в кино после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем.

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