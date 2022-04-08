«Большие гастроли» Архдрамы стартовали в Ижевске

Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова привез в столицу Удмуртии четыре постановки, сообщает пресс-служба учреждения.





Гастроли Архдрамы открылись спектаклем «Ревизор» на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии. Ижевские зрители встретили постановку очень тепло, отмечается на сайте Русского театра.





«Это первая наша встреча с театром из Архангельска, но очень надеемся, что не последняя», — цитирует пресс-служба площадки министра культуры Удмуртии Владимира Соловьева.





8 и 9 апреля жители и гости Ижевска увидят комедию «Скупой, или Школа лжи» по пьесе Мольера, спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по произведению Михаила Хейфеца, а также сказку для детей «Черная курица, или Подземные жители». Выступления Архдрамы в Ижевске проходят в рамках проекта «Большие гастроли» Минкультуры РФ.





Архангельский театр драмы также даст два спектакля на других площадках Ижевска. Постановку «Блогер» Игоря Патокина покажут в Центре современной драматургии и режиссуры, «Одесские рассказы» Михаила Андреева представят в Национальной библиотеке Удмуртии, отмечается на сайте Архдрамы.





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