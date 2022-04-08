Появились новые кадры из мультфильма «Северные Амуры»

Ролик по мультфильму о приключениях башкирских воинов опубликовал глава Башкортостана Радий Хабиров во «ВКонтакте».





«Северные Амуры» — полнометражный мультфильм, над которым работает уфимская анимационная студия «Муха».





По словам Радия Хабирова, на его странице представлены кадры из второй части мультфильма, которые «еще никто не видел». В этой части пойдет речь о приключениях башкирских воинов на войне со шведами, а также о победе над ними.





В настоящее время продолжается работа над третьей, заключительной, частью мультфильма, которая будет посвящена победе над армией Наполеона.





Премьера анимационного фильма «Северные Амуры» назначена на октябрь 2022 года.





Фото: кадр из ролика «Северные Амуры»