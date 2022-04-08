Аниме Мамору Хосоды «Красавица и Дракон» выходит в прокат в России

08.04.2022

Аниме Мамору Хосоды «Красавица и Дракон» выходит в прокат в России
Российская премьера состоится 8 апреля в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», сообщается на сайте компании.

В центре истории — старшеклассница Судзу, живущая в двух параллельных реальностях. В привычном мире это незаметная ученица школы, которая тайно пишет песни. В виртуальном пространстве U, где обитают миллиарды пользователей, это яркая и знаменитая певица Белль. Однажды девушка встречает в U пользователя в образе дракона, с которым отправляется в приключения. 

Всероссийская премьера аниме Мамору Хосоды состоится в избранных кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» в 28 городах.

Фото: pixabay