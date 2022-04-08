У Курского вокзала в Москве начал работать квартал граффити

Городское креативное пространство «Арт-квартал» открыло свою работу в районе Курского вокзала в Москве выставкой уличного искусства «Архитектура слова», приуроченной к тридцатилетию Москомархитектуры. Об этом информирует ТАСС.

Работы художников расположены на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: центра современного искусства «Винзавод» и центра дизайна Artplay.





В открытии выставки приняли участие председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, куратор направления Винзавода Urban + Art Сабина Чагина, а также художники — участники выставки.





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