Звезда фильмов Дэвида Линча сыграет в романтической ленте для Netflix

Лора Дерн и Лиам Хемсворт получили главные роли в фильме «Одинокая планета» (Lonely Planet), сообщает Deadline.





Обладательница «Оскара» Лора Дерн («Твин Пикс», «История о замужестве», франшиза «Парк Юрского периода») примет участие в новом проекте стриминга Netflix вместе с Лиамом Хемсвортом (серия фильмов «Голодные игры»).





Подробности сюжета пока держатся в тайне. По информации издания, события развернутся в Марокко. Кого сыграют Дерн и Хемсворт — не уточняется.





Фильм снимет по собственному сценарию Сюзанна Грант, получившая номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к байопику «Эрин Брокович». Продюсированием проекта займутся Сюзанна Грант, Лиза Чейсин и Сара Тимберман.





Фото: кадр из фильма «Парк Юрского периода»