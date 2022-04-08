В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Жизни матрешки»

08.04.2022
Стриминговый сервис Netflix поделился роликом по продолжению комедийно-драматического шоу с Наташей Лионн в главной роли. Видео представлено на YouTube-канале платформы.
Сериал Russian Doll рассказывает историю Нади (Лионн), застрявшей во временной петле. Каждый ее день заканчивается смертью после празднования 36-го дня рождения.
Главную роль исполнила Наташа Лионн («Оранжевый — хит сезона»), которая также сняла несколько эпизодов шоу. В проекте задействованы актеры Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Чарли Барнетт и др.
Второй сезон сериала «Жизни матрешки», в фантастической форме повествующий о поиске смысла и одиночестве, выйдет в онлайн-кинотеатре «Нетфликс» 20 апреля.
Фото: кадр из трейлера сериала «Жизни матрешки»