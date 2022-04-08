Выставка русских икон и скульптур открылась в Туле

В Тульском областном художественном музее заработала первая в этом году экспозиция в рамках нацпроекта «Культура», сообщается на сайте Тульского музейного объединения.





На выставке «Русская икона и деревянная скульптура в православном храме. Конец XVIII — начало XIX века» представлены экспонаты из коллекции Калужского музея изобразительных искусств.





В экспозицию вошли редкие образцы деревянной скульптуры — фигура Марии Магдалины из Одигитриевской церкви, два изваяния сотника Лонгина из Троицкого собора Лютикова монастыря из Калужского Губернского музея. Работы относятся ко второй половине XVIII века.





Посетители увидят иконы, на которых представлены почитаемые образы — «Воскресение Христово», «Богоявление», «Святая Троица», «Богоматерь Казанская» и др. Выставку дополнили иконы из иконостаса Успенского собора Тульского кремля и культовая металлопластика — кресты, иконы, складни из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (он же Тульский областной художественный музей).





Выставка работает до 22 мая.





Фото: Рixabay