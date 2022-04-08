Московский Пасхальный фестиваль отметит юбилейные даты Скрябина и Стравинского

08.04.2022
"Выступления участников фестиваля будут приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Также в рамках фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей", - рассказали организаторы.
Московский Пасхальный фестиваль ежегодно проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Фото: Pixabay