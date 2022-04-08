Московский Пасхальный фестиваль отметит юбилейные даты Скрябина и Стравинского

XХI Московский Пасхальный фестиваль под художественным руководством народного артиста России Валерия Гергиева состоится с 18 апреля по 9 мая и отметит сразу несколько юбилейных дат. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда маэстро.

"Выступления участников фестиваля будут приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Также в рамках фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей", - рассказали организаторы.

Московский Пасхальный фестиваль ежегодно проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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