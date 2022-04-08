В Карачаево-Черкесии состоятся Дни искусства и литературы народов республики

В Черкесске состоятся мероприятия «Не забывай мелодию родного языка», посвященных литературе, науке и искусству народов Карачаево-Черкесии (КЧР). Их проведут в честь 100-летия региона. Об этом сообщили в Государственной национальной библиотеке КЧР имени Х. Б. Байрамуковой.

«В библиотеке пройдут традиционные Дни литературы, искусства и науки народов КЧР. Цель проведения этих дней — популяризация произведений устного народного творчества, знакомство с культурой, обычаями и традициями народов КЧР и проблема сохранения родных языков», — рассказали в библиотеке.





Серия мероприятий «Не забывай мелодию родного языка» посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов, а также 100-летию со дня образования республики.





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