Умер народный артист России Александр Корчагин

Виолончелист, профессор Московской консерватории скончался в возрасте 76 лет, сообщается на сайте образовательного учреждения.





Александр Корчагин ушел из жизни 4 апреля. Время и место проведения панихиды будет сообщено дополнительно.





«Ректорат с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 апреля народного артиста России, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Александра Александровича Корчагина», — отмечается в сообщении.





Александр Корчагин (1945-2022) — выпускник Московской консерватории, один из основателей Государственного квартета имени Д.Д. Шостаковича, лауреат многочисленных конкурсов.





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