Стартовала выставка «Мастера Псковского возрождения»

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова открылась экспозиция, посвященная 100-летию архитектора-реставратора Всеволода Смирнова, сообщили организаторы.





На выставке представлены материалы из архивов Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, Музея архитектуры им. А.В. Щусева, частного собрания архитектора А.Л. Катаева.





Уникальные документы знакомят с историей реставрации объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством Всеволода Смирнова, созданных им лично и в соавторстве с архитекторами Л.П. Катаевым, М. И. Семеновым, Б.С. Скобельцыным, В.А. Лебедевой.





Глава Службы управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (входит в НПЦ по охране памятников) Мария Лисенкова подчеркнула важность деятельности Всеволода Смирнова, по проекту которого в 1960-е годы была отреставрирована церковь Покрова от Пролома. В 2019 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Храмы Псковской архитектурной школы».





Экспозицию, посвященную истории псковской реставрации, можно посетить до 3 мая.





Фото: Псковское агентство информации, Служба управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО