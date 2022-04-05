Лауреат «Оскара» Асгар Фархад признан виновным в плагиате

Суд в Тегеране признал вину режиссера в плагиате идеи фильма «Герой», удостоенного Гран-при Каннского фестиваля, пишет THR.





Согласно постановлению, Асгар Фархади снял картину на основе документальной ленты «Все победители, все проигравшие» своей бывшей студентки Азаде Масихзаде. Суд признал его виновным в нарушении авторских прав и плагиате идеи и ключевых элементов фильма Масихзаде без указания ее имени. Решение не подлежит обжалованию.





Меру наказания определит второй судья, решение которого можно обжаловать, отметил адвокат кинематографиста Кавех Рад. По его словам, суд отклонил жалобу Масихзаде с требованием части доходов, полученных от проката «Героя», в случае вынесения обвинительного приговора. Также суд не принял иск Фархади о клевете.





Режиссер согласился с тем, что его картина основана на той же истории, что и документалка его экс-студентки, но подчеркнул, что самостоятельно исследовал тему.





«Герой», рассказывающий историю мужчины, вернувшего владельцу мешок с золотом, которое могло бы спасти его от долгов и тюрьмы, и ставшего центром внимания общественности, дебютировал в Каннах в 2021 году. Фильм получил Гран-при кинофестиваля.





Фото: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74277932