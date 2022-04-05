Хит российской певицы попал в британский сериал «Убивая Еву»

Трек «Мальчик на девятке» рейв-исполнительницы Dead Blonde можно услышать в финальном сезоне шоу, сообщается в телеграм-канале Super.ru.





«Мальчик на девятке» звучит в одной из сцен первого эпизода четвертого сезона «Убивая Еву», который завершает историю взаимоотношений разведчицы Евы (Сандра О) и киллерши Вилланель (Джоди Комер).





Трек Арины Булановой, выступающей под именем Dead Blonde, вышел в 2020 году в составе ее дебютной пластинки «Пропаганда». Спустя год песня стала хитом в TikTok, после чего она попала в чарты стриминговых сервисов. Продюсером «Мальчика на девятке» стал музыкант Давид Деймур, известный по проекту GSPD.





Фото: кадр из сериала «Убивая Еву»