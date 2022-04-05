Более 500 заявок поступило на Международный конкурс им. С.В. Рахманинова

В день рождения композитора, 1 апреля, завершился прием заявок на участие в I Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





На конкурс подали 529 заявок из 33 стран — России, Беларуси, США, Британии, Франции, ФРГ, Ирана, Израиля, Кубы, Колумбии, Японии, Монголии, Туркменистана и др. Больше всего заявок поступило от дирижеров — 210. В номинации «Фортепиано» подано 167 заявок, в номинации «Композиция» — 152.





«Проводить такой масштабный проект впервые — это огромная ответственность, но мы вдохновлены тем интересом, который конкурс вызвал у музыкантов во всем мире. Мы рады получить такое количество заявок и уверены, что впереди всех нас ждет очень увлекательное музыкальное состязание», — отметил художественный руководитель конкурса Денис Мацуев.





По окончании обработки заявок стартует следующий этап: жюри проведет онлайн-отбор участников по присланным видеозаписям и партитурам (для участников в номинации «Композиция»).





Результаты отборочного тура объявят до 30 апреля. После этого к участию пригласят 24 пианистов, 24 дирижеров и 12 композиторов. Жюри фортепианного конкурса возглавит Денис Мацуев, дирижерского — Валерий Гергиев, композиторского — Александр Чайковский.





Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня 2022 года в Москве. Церемония открытия пройдет 15 июня в Московской консерватории.





Фото: Рixabay